Елена Левченко рассказала, почему решила участвовать в протестах 28.10.2020, 17:03

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Елена Левченко

Известная баскетболистка — о ситуации в Беларуси.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток и находящаяся сейчас на лечении в Греции, дала интервью Reuters.

— Я хочу, чтобы мы были свободны в новой Беларуси, где мы можем свободно выражать свое мнение и не бояться быть уволенными, посаженными в тюрьму, оштрафованными или избитыми, — сказала спортсменка.

— Я думаю, что мы ломаем стереотипы, потому что очень долгое время все думали, что спортсмены — это только спортсмены, что мы только тренируемся. Но как мы можем хранить молчание, когда нам пора стать фанатами нашего народа? — продолжила она.

Левченко рассказала, что до этого года она даже не голосовала. Но сочетание факторов — пренебрежительное отношение Лукашенко к коронавирусу, арест или вынужденный отъезд других кандидатов в президенты, а также насилие со стороны милиции против демонстрантов — вынудило ее присоединиться к протестам.

— Я могла бы просто закрыть на это глаза, уехать и жить комфортно, — сказала она. — Но я не могу. Этим летом народ Беларуси проснулся. Мы хотели изменений, хотели попробовать что-то новое.

Размышляя о пережитом, Левченко так высказалась о властях:

— Мне их жалко. Мы, протестующие, находясь в тюрьме, за решеткой, гораздо более свободны, чем они.

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