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Протестующие школьники минской гимназии жестко ответили завучу

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  • 28.10.2020, 17:23
  • 6,813
Протестующие школьники минской гимназии жестко ответили завучу
фото: yandex

Видеофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео из минской гимназии №4. Вчера дети собрались в холле и пели песни в знак солидарности, сегодня завуч пытается их разогнать. Вот что на это отвечают ученики:

«Это нормально, когда моя мама плачет из-за того, что у нас происходит?»

«Это нормально, что я не знаю, вернется ли мой папа домой?»

Отметим, вчера протестовали ученики и преподаватели жодинской гимназии.

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