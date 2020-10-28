Александр Ярошук: Протесты на предприятиях будут продолжаться до осуществления транзита власти 28.10.2020, 17:37

2,097

Александр Ярошук

Фото: «Радыё Свабода»

Активная фаза забастовок перерастает в другие формы «партизанской борьбы».

Об этом заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, комментируя для сайта naviny.by ситуацию на предприятиях после истечения срока народного ультиматума.

«Во вторник по сравнению с понедельником стало потише, что касается предприятий. Но ничто никуда не делось, внешние формы проявления протеста ушли вглубь, в том числе в саботаж, итальянскую забастовку», — сказал Ярошук.

Он заметил, что на проходных крупных предприятий сейчас дежурит ОМОН. «Рабочие и так не были настроены массово протестовать. Эти забастовки мы более корректно называем акциями протеста. Это то, что могут позволить себе рабочие. Все трансформировалось в саботаж, на рабочих местах люди проводят итальянские забастовки. В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на «Гродно Азоте», — отметил профсоюзный лидер.

«Не знаю, какое будет продолжение, но можно говорить, что скорее всего все акции будут носить волнообразный характер. Этот как спящий вулкан, который время от времени выбрасывает клубы пара и пепла», — заметил он.

При этом он отметил, что причины, которые стали причиной волнений в обществе, не устраняются. «Власти стремятся решать проблему одним единственным способом — запугиванием рабочих, силовой расправой, принуждениями в разной форме, в том числе репрессиями, включая дела по административным правонарушениям, увольнения активистов и так далее», — заметил глава объединения.

По его словам, все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет осуществлен транзит власти. «Но режим ни в какой форме не намерен менять свою политику и стратегию, не намерен садиться за стол переговоров и вести диалог для выхода из острого политического и социально-экономического кризиса. Поэтому мы можем сделать прогноз, что касается реального сектора экономики: мы будем наблюдать акции протеста, которые будут выражаться в своеобразной форме «партизанской борьбы». Потому, что такие формы для трудящихся более безопасные и привычные», — отметил Ярошук.

При этом он подчеркнул, что протестуют не только рабочие на предприятиях, но и студенты, учащиеся колледжей.

«Частный бизнес тоже протестует. Их действия направлены эщна то, чтобы нанести как можно больший ущерб системе госуправления, поскольку закрытие кафе, парикмахерских и других объектов сферы услуг означает неуплату налогов в бюджет. В сфере обслуживания занято более 50% работников. «Страна будет лишаться существенного поступления в бюджет и это будет серьезным дестабилизировать всю систему власти и тоже будет неотвратимо приближать страну к развязке», — подытожил Ярошук.

В свою очередь председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков считает, что ситуация с забастовками решится в ближайшие дни.

«Сейчас очень многое решается на «Гродно Азоте». Если ребята там выстоят и продолжат бастовать, то по цепочке может забастовка перекинуться и на остальные предприятия», — считает Позняков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».