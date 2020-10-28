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«Когда я появился на свет — под моим окном за нашу страну сражались тысячи героев»

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  • 28.10.2020, 18:01
  • 4,870
«Когда я появился на свет — под моим окном за нашу страну сражались тысячи героев»

Арт-перфоманс, посвященный последнему воскресному маршу.

25 октября каратели разгоняли мирную акцию. Вроде бы уже обыденность, но тогда разгон и избиения людей проходили аккурат под стенами роддома, где находятся будущие мамы с сердечными заболеваниями, где на свет появляются дети, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».

Страшно от осознания того, что мы живем в стране, где людей похищают, убивают, лишают свободы за их гражданскую позицию. Невыносимо, когда появление новой жизни сопровождается не ласковым голосом мамы, а взрывами гранат и криками боли.

Несомненно, дети, которые были рождены вечером 25 октября, будут жить в новой, красивой и свободной Беларуси! А когда-то они скажут уже своим детям: «Когда я появился на свет – под моим окном за нашу страну сражались тысячи героев, благодаря им мы не знаем страха и диктатуры».

Арт посвящен событиям 25 октября.

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