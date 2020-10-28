Бастующие студенты БГМУ просят о помощи 28 28.10.2020, 18:10

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В университет уже едут преподаватели и СМИ.

Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», прямо сейчас в Белорусском государственном медицинском университете происходят отчисления. Студенты массово собираются в поддержку коллег. В ректорате все проректоры и ректор, деканы.

«Студентов вызывают по одному, сначала 10 минут гадко морально издеваются, затем дают приказ, который готов заранее, объяснительные просто прикрепляют. Формулировка никого не волнует».

Как сообщает Telegram-канал, чаcть преподавателей, врачи и СМИ едут в университет и очень просят остальных присоединяться.

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