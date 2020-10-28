закрыть
28 октября 2020, среда, 20:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху

  • 28.10.2020, 18:19
  • 12,560
Эрдоган обратился к Путину и назвал условие Турции по Нагорному Карабаху
РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Анкара заявила о своих «красных линиях».

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Для этого Москве следует провести переговоры с Ереваном, а Анкаре поговорить с Баку. Стороны должны понять, существует ли возможность для решения данного вопроса.

Об этом глава Турецкой республики заявил в ходе своего выступления в парламенте Турции в среду, 28 октября, сообщает информагентство Reuters.

По его словам, в ходе переговоров с Путиным он призвал Россию к совместному решению вопроса армяно-азербайджанского вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе. Турция и Россия должны провести переговоры с Азербайджаном и Арменией на предмет возможности завершения конфликта.

"Мы обсудили с Путиным события в Карабахе. Мы сказали: приходите на Кавказ, решите этот вопрос. Если хотите, давайте вместе решим. Вы поговорите со своими партнерами, мы - со своими. Пусть наши главы МИД и другие тоже поговорят. Главное понять, решим мы этот вопрос или нет. Давайте уже это закончим", - сказал Эрдоган.

Также он добавил, что в процессе переговоров стороны должны учитывать позицию и интересы Турции.

"Мы проинформировали Путина о "красной черте" Анкары по данному вопросу", - подчеркнул Эрдоган.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич