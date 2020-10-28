Программу ЕС трансграничного сотрудничества Литва и Латвия продолжат без Беларуси 1 28.10.2020, 19:04

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ЕС приостановил финансирование некоторых проектов из-за режима Лукашенко.

Финансируемые Евросоюзом проекты в рамках Программы трансграничного сотрудничества Литва и Латвия пока будут продолжать без Беларуси, информировала в среду на совещании литовского правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По ее словам, "принимая во внимание сложившуюся в Республике Беларусь политическую ситуацию", а также выводы Европейского совета по Беларуси, МВД остановило платежи по осуществляемым проектам. Министерство также запросило рекомендации Еврокомиссии относительно дальнейших действий.

"ЕК конкретных рекомендаций не дала, но сделала рекомендации относительно ужесточения надзора и контроля за проектами. С учетом этого мы вносим проект протокола совещания правительства с той целью, чтобы программа в дальнейшем реализовывалась таким образом, когда МВД, выполняющее функции управляющего программой ведомства, будет выплачивать средства в рамках этой программы только латвийским и литовским исполнителям проектов", - сообщила она.

На утвержденную в ноябре 2015 году программу, в соответствии с которой проводятся в жизнь совместные с Минском проекты, выделено 74 млн евро средств ЕС.

Финансирование было предусмотрено для реализации 80 совместных проектов, из них подписаны договоры о поддержке 50 совместных проектов, были намечены авансовые платежи всем трем странам. Среди этих проектов - модернизация пограничной инфраструктуры, телекоммуникаций и пр.

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