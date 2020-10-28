Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты на 7% 5 28.10.2020, 19:10

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Денег в бюджете станет еще меньше.

Беларусь с 1 ноября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Соответствующее решение нелегитимное правительство приняло 27 октября.

Ставка экспортной пошлины на нефть с 1 ноября составит $42,2 за 1 тонну (в настоящее время - $45,4 за 1 тонну). Пошлина на прямогонный бензин понижена с $24,9 до $23,2 за 1 тонну. Пошлина на товарные бензины, легкие и средние дистилляты снижена с $13,6 до $12,6 за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были снижены после повышения с 1 сентября.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

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