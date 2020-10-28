Как врачи минской больницы заставили начальство не увольнять коллег 5 28.10.2020, 19:19

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Солидарность в действии.

Вчера вечером двое анестезиологов Минской областной больницы Анна Сущинская и Анна Карась вышли после работы поддержать коллег из РНПЦ «Кардиология». Их забрали прямо возле больницы, увезли в Боровлянским отдел милиции и отпустили после составления протоколов за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Сегодня в телеграм-канале протестующих медиков «Белые халаты» появилась информация, что главный врач МОКБ Александр Линкевич поставил анестезиологов перед выбором: либо пишите заявление на увольнение по собственному, либо найдет причины, чтобы уволить.

В ответ сотрудники МОКБ отменили плановые операции и пошли беседовать с главврачом. Также на этой встрече присутствовал Зиновий Гозман, замначальник главного управления по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета. Телеграм-канал передает краткое содаржание беседы:

ЛИНКЕВИЧ: «У меня стоит задача по обеспечению лечебного процесса. У меня вопрос, будет ли человек на рабочем месте или нет? Если он участвует в митингах? Как работать? У нас 6 человек болеет в реанимации. Кому работать на случай если вы где-то задержаны? Никто никому не запрещает выражать свою гражданскую позицию, если это не нарушает трудовой кодекс. Администрация обеспокоена организацией лечебного процесса в условиях нехватки специалистов.»

ВРАЧИ: «Но ведь наши коллеги явились на рабочее место, зачем их увольнять? Мы не позволим увольнять по политическим мотивам. Если будут такие случаи, то уволимся все! Будете сами лечить, пришивать руки и ноги». Аплодисменты.

В итоге в конце встречи главврач отказался от своих слов, заявил, что никого не заставлял увольняться, анестезиологи остаются работать в больнице.

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