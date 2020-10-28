Цена барреля нефти Brent стоит уже $39,25 2 28.10.2020, 19:32

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Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 3%.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 3%, до $39,25 на 19:29 по Минску.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. В последний «бочка» Brent стоила дешевле $40 за баррель 5 октября.

Цены на нефть ускорили падение на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и негативной статистики о запасах энергоносителей в США от Американского института нефти (API). Кроме того, увеличение числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе и повторное введение карантинных ограничений в некоторых странах усилили опасения участников рынка относительно перспектив восстановления спроса на топливо. Дополнительным негативом для рынка стало восстановление добычи нефти в Ливии, пишет РБК.

API накануне сообщил, что запасы сырья в стране увеличились на 4,6 млн баррелей. Консенсус-прогноз агентства Reuters предполагал увеличение показателя на 1,2 млн баррелей. Кроме того, неожиданно выросли запасы бензина — за неделю они увеличились на 2,6 млн баррелей при ожиданиях снижения на 1 млн баррелей.

«Более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти в США вызвал новые продажи на рынке», — сообщил агентству Reuters эксперт Nissan Securities Хироюки Кикукава. Он ожидает, что негативные настроения будут отрицательно влиять на цены до президентских выборов в США 3 ноября.

Более существенному падению цен на нефть сегодня препятствуют новости о возможности продления текущих ограничений на добычу сырья со стороны ОПЕК+ еще на три месяца, то есть до апреля 2021 года, рассказал руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Мы по-прежнему консервативно смотрим на рынок нефти: если сегодняшняя публикация недельного отчета Минэнерго США по рынку нефти подтвердит оценки API, давление на нефтяные цены может усилиться», — отметил эксперт. В этом случае цена нефти Brent продолжит движение в диапазоне $38–40 за баррель.

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