В Украине создали основу для вакцины от COVID 28.10.2020, 20:03

Фото: Reuters

Основа для вакцины вызвала устойчивую иммунную реакцию через выработку антител.

Специалисты Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного Национальной академии наук создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавируса. Об этом в среду, 28 октября, заявил заведующий отделом института и председатель наблюдательного совета одной из частных фармацевтических компаний Николай Спивак на брифинге, сообщило информагентство УНИАН.

По его словам, введение этого белка подопытным животным вызвало устойчивую иммунную реакцию через выработку антител.

При этом до создания вакцины еще очень далеко, ее прототип на базе белка еще не прошел доклинических испытаний, отметил Спивак.

На эти испытания нужно 150 млн грн, которые, по словам Спивака, ему пообещали выделить президент и премьер-министр Украины.

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