Астрономы заметили на спутнике Сатурна редчайший углеводород 28.10.2020, 20:56

Обнаружение этих молекул стало неожиданностью для ученых.

Ученые NASA обнаружили в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна Титана молекулы, которые ранее не были замечены в атмосфере ни одного другого небесного тела. На сайте агентства отмечается, что эти молекулы чрезвычайно редки, они называются циклопропенилиден (С3Н2), передает zn.ua.

Ученые считают, что эти простые молекулы могут стать предшественниками более сложных соединений, которые могут образовывать или питать потенциальную жизнь на Титане. C3H2 заметили на спутнике Сатурна с помощью телескопа ALMA. Подтвердить присутствие молекулы в атмосфере помогли уникальные световые сигнатуры, которые зафиксировал телескоп.

Обнаружение C3H2 стало неожиданностью для ученых. Все дело в том, что эти соединения отличаются огромной реактивностью, поэтому очень легко вступают в реакцию, образуя другие соединения. До сих пор эти молекулы были найдены только в облаках газа и пыли между звездными системами, то есть в регионах, слишком холодных для прохождения множества химических реакций.

Ученые считают, что им удалось обнаружить C3H2 на Титане, поскольку они искали в верхних слоях атмосферы небесного тела, более разреженных, чем более низкие слои. Но все же присутствие циклопропенилидена здесь остается загадкой для исследователей.

Циклические молекулы c-C3H2 могут участвовать в цепочках химических реакций, приводящих к образованию множества более сложных и разнообразных соединений, включая нуклеотиды —строительные блоки ДНК и РНК. Однако что происходит с ними в атмосфере Титана, откуда они появляются и почему присутствуют только здесь и ни на одном другом небесном теле — остается неизвестным.

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