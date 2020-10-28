«Власть скоро убедится, какой ящик Пандоры открыла» 15 Светлана Метёлкина

28.10.2020, 21:18

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Фото: stringer (tass)

Глядя на белорусских детей понимаешь, что для них происходящее — это все очень серьезно.

Впечатлило одно видео. На нем ученики минской гимназии №4 спорят с сотрудницей школы, аргументировано доказывая свое право выражать мнение.

Девочка, совсем еще ребенок, удивительно серьезно спрашивает: «Как нас может не касаться политика, если я не знаю, придет мой папа вечером домой или не придет?»

Другой парниша на белорусском языке спрашивает, нормально ли то, что его мама плачет из-за того, что происходит на улицах?

— Мы мірна збіраемся, мы пяем песні, мы радуемся жыццю — гэта дрэнна? — задает он резонный вопрос взрослой женщине, которая, очевидно, пришла, чтобы прекратить эту всю «вакханалию».

Для меня эти дети на видео во сто раз умнее тех взрослых, которые даже не могут ответить на поставленные им вопросы, бросая только «не положено», «учебное заведение — не место для политики» и прочие заученные банальные фразы (про жесты отдельных педагогов — вообще промолчим).

Глядя на этих детей понимаешь, что для них происходящее — это все очень серьезно. Это не просто праздник непослушания, когда можно не ходить на занятия, прикрывшись какой-то непонятной забастовкой, и распевать песенки на коридорах от праздности бытия.

Послушайте еще раз, что говорят эти дети на видео. Это не заученные фразы, которыми кормит телевизор адептов режима и которыми потом они кроют «свядомых». Это действительно то, что эти дети чувствуют и видят.

Когда сегодня читаешь, как администрации учебных заведений кинулись выполнять «высочайшее повеление» и увольнять студентов, которые отметились своей активной позицией, понимаешь всю глупость и мерзость этой системы. Но вместе с тем и тщетность всего того, что она делает. И эти школьники — тому подтверждение.

Вы серьезно? Вычистить учебные заведения от инакомыслия просто невозможно. Наши дети сегодня отлично знают, чего хотят и, в отличие от многих взрослых, могут не просто формулировать свои мысли, но даже не бояться сказать в лицо, что думают.

И власть скоро сама убедится, какой ящик Пандоры она открыла. Странно, что уроки истории для нее оказались невыученными. А ведь, кажется, кто-то провозглашал себя великим историком?

Светлана Метёлкина, «Солидарность»

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