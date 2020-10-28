закрыть
28 октября 2020, среда, 23:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Они не любят Оперу

27
  • 28.10.2020, 21:55
  • 7,217
Они не любят Оперу
фото: Белорусский фонд культурной солидарности/facebook

Как лукашисты борются с интеллигенцией.

Волна показательных увольнений докатилась и до Оперного театра.

По информации Белорусского фонда культурной солидарности, уволили первую скрипку оркестра Регину Саркисову, которая подписала письмо деятелей культуры с требованием свободных выборов, а также скрипачку Аллу Джиган и альтистку Александру Потемину. Уволен и Андрей Галанов — дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств Беларуси. В списке на увольнение и ведущий солист Илья Сильчуков.

Напомним, вчера в Оперном театре прошла акция солидарности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич