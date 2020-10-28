Они не любят Оперу

Они не любят Оперу27
- 28.10.2020, 21:55
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Как лукашисты борются с интеллигенцией.
Волна показательных увольнений докатилась и до Оперного театра.
По информации Белорусского фонда культурной солидарности, уволили первую скрипку оркестра Регину Саркисову, которая подписала письмо деятелей культуры с требованием свободных выборов, а также скрипачку Аллу Джиган и альтистку Александру Потемину. Уволен и Андрей Галанов — дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств Беларуси. В списке на увольнение и ведущий солист Илья Сильчуков.
Напомним, вчера в Оперном театре прошла акция солидарности.