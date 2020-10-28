Apple продала миллиард iPhone 28.10.2020, 22:05

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фото: biznes.wprost.pl

За последние два года продажи iPhone заметно выросли.

Apple реализовала более миллиарда своих смартфонов. Об этом заявил аналитик Нил Сибарт (Neil Cybart) в материале для блога Above Avalon.

По оценке Сибарта, отметка в один миллиард пользователей была пройдена в сентябре. «Спустя 13 лет после запуска в продажу iPhone остается самым популярным и продаваемым смартфоном», — отметил специалист. По его мнению, конкуренты Apple либо беззастенчиво копируют инновации американского производителя, либо как минимум находятся под его влиянием.

Автор сообщил, что за последние два года продажи iPhone заметно выросли. При этом за последние 12 месяцев продажи смартфонов Apple упали примерно на 12 процентов — с 218 до 191 миллиона единиц. Специалист полагает, что статистика продаж в штуках не может полностью охарактеризовать бизнес компании Тима Кука. «Более длительный цикл обновления iPhone может быть ведущим фактором снижения продаж», — подытожил Сибарт.

Также в материале сообщается, что процент новых пользователей iPhone, перешедших на устройство с Android-девайсов, неуклонно снижается. При этом компания ежегодно привлекает в экосистему Apple от 20 до 30 миллионов пользователей. Нил Сибарт считает, что по окончании 2020 финансового года этот показатель опустится до рекордной отметки — доля новых пользователей составит менее 20 процентов от общего объема продаж iPhone.

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