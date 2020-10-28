Соседи дзюдоиста Ваховяка повесили листовку в его поддержку 1 28.10.2020, 22:42

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Фото judo.by

Дзюдоист поставил подпись под письмом спортсменов с требованиями к режиму Лукашенко.

Соседи дзюдоиста Александра Ваховяка повесили листовку в его поддержку, передает «Трибуна».

32-летний Ваховяк неоднократно брал медали разных достоинств на международных соревнованиях, в том числе Кубке Европы и турнирах серии Гран-при, а когда-то становился призером ЧМ и ЧЕ еще и по самбо.

Спортсмен исключен из сборной Беларуси по дзюдо на следующий год, а также «по настоятельной рекомендации Минспорта» уволены с места прохождения службы. Ваховяк поставил подпись под письмом спортсменов с требованиями к властям.

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