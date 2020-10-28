Ученые нашли свидетельства политической карикатуры в Древнем Египте 1 28.10.2020, 22:57

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Изображение было создано 3200 лет назад.

В одном из крупнейших художественных музеев США, Бруклинском музее, хранится артефакт, найденным в Древнем Египте, это камень с рисунком. Он был обнаружен в доме обывателя, а не в храмовых комплексах, передает mk.ru.

Изображение было создано 3200 лет назад. Эта сцена, где изображена слуга-кошка (очень почитаемое в Древнем Египте священное животное), которое опахивает веером мышь-фараона.

Рисунок сделан черными чернилами на известняковом остраконе древним египтянином.

Ученые, все больше и больше изучая культура Древних царств, приходят к выводу, что этом может быть не просто сюжет из басни, а первая политическая карикатура на недостойного и слабого правителя, но которого никто не может свергнуть из-за необъяснимой боязни.

Если это так, то это первое свидетельство политической карикатуры, сохранившееся с прошлой эры.

A caricature, an animal fable, a satire of the royal family or just for fun?

c. 3,200 years ago, this fascinating scene, depicting a cat servant, waving a fan to keep a mouse cool, was drawn with black ink on a limestone ostracon, by an ancient Egyptian. pic.twitter.com/mDdBeGeCiz — Ticia Verveer (@ticiaverveer) October 27, 2020

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