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Ученые нашли свидетельства политической карикатуры в Древнем Египте

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  • 28.10.2020, 22:57
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Ученые нашли свидетельства политической карикатуры в Древнем Египте

Изображение было создано 3200 лет назад.

В одном из крупнейших художественных музеев США, Бруклинском музее, хранится артефакт, найденным в Древнем Египте, это камень с рисунком. Он был обнаружен в доме обывателя, а не в храмовых комплексах, передает mk.ru.

Изображение было создано 3200 лет назад. Эта сцена, где изображена слуга-кошка (очень почитаемое в Древнем Египте священное животное), которое опахивает веером мышь-фараона.

Рисунок сделан черными чернилами на известняковом остраконе древним египтянином.

Ученые, все больше и больше изучая культура Древних царств, приходят к выводу, что этом может быть не просто сюжет из басни, а первая политическая карикатура на недостойного и слабого правителя, но которого никто не может свергнуть из-за необъяснимой боязни.

Если это так, то это первое свидетельство политической карикатуры, сохранившееся с прошлой эры.

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