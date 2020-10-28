Актеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке 4 28.10.2020, 23:15

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Они записали видеообращение.

- Вчера за свою гражданскую позицию были уволены Геннадий Владимирович Мушперт – главный режиссер театра. И заслуженный артист Беларуси, режиссер Сергей Куриленко. Мы также разделяем их гражданскую позицию: мы тоже против лжи и насилия. Мы выступаем за восстановление законности в нашей стране, за освобождение всех политических заключенных и за новые честные демократические выборы. Мы не раз пытались наладить диалог с нашим руководством, но оно не идет не на какие компромиссы. Мы не видим дальнейшего творческого процесса в данной ситуации. И часть нашей труппы присоединяется к общенациональной забастовке, - по очереди говорят на видео артисты Гродненского драмтеатра.

- Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет, - зачитала отрывок из стихотворения Ахматовой «Мужество» ведущая актриса театра Оксана Пликус. В конце артисты все вместе прокричали: «Жыве Беларусь!»

Судя по видео, к общенациональной забастовке присоединились жена уволенного режиссера Сергея Куриленко Валентина Харитонова, артист и хореограф Александр Тебеньков, артисты Оксана Пликус, Алексей Станога, Мария Бутримович, Мария Мелешко, Василий Минич и другие.

Напомним, что 27 октября из Гродненского драмтеатра были уволены все режиссеры. Геннадия Мушперта и Сергея Куриленко уволили по статье из-за не выполнения служебных обязанностей. Их увольнение повлекло срыв премьеры спектакля «Единственный наследник».

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