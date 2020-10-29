Ошибка диктатора 36 29.10.2020, 8:36

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Фото: ТАСС

Потеря им власти близка, как никогда.

Лукашенко призвал отчислять из вузов студентов, участвующих в акциях протеста, пишет «Независимая газета». «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом, – заявил диктатор. – Пожалуйста, отправьте их, как я говорил – кого в армию, кого на улицу».

Узурпатор призвал чиновников «никого не просить и не уговаривать», а родителей школьников и студентов – «убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно».

Совсем недавно Лукашенко устраивал встречу в СИЗО с арестованными оппозиционерами и снова завел разговор об изменениях к Конституции. Некоторые противники власти были переведены под домашний арест. После звонка госсекретаря США Майкла Помпео выпустили из Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова. Однако ультиматум Светланы Тихановской, угроза общенациональной забастовки, новые протестные акции – все это, похоже, снова настроило Лукашенко на конфронтационный лад.

Как сообщили белорусские СМИ, во время разговора с Помпео Лукашенко назвал Москву главным союзником Минска и заявил, что два государства-союзника готовы вместе бороться с любой угрозой, в том числе внешней. Однако развитие ситуации в стране могло убедить Лукашенко в том, что его главные союзники – белорусские силовики. Узурпатор может сколько угодно публично говорить о том, что против него «выступает меньшинство», называть своих противников «террористами». В то же время он едва ли не отдает себе отчет в том, что масштаб протеста беспрецедентный, что волна не спадает, несмотря на милицейское насилие, что угроза его власти серьезна как никогда.

Советы Москвы при таком раскладе белорусскому диктатору тоже оказываются не нужными. Он считает, что разберется сам. Москву это ставит не в самое приятное положение. Она, вероятно, полагала, что, поддержав Лукашенко, повлияет на ситуацию в Беларуси. На практике же оказалось, что власть переходит к инструментам прямой диктатуры.

Однако долговременная диктатура невозможна без легитимности. Она должна быть одобрена значительной частью социума. Одни классы руками диктатора подавляют другие. Сейчас в Беларуси нет признаков такой общественной ситуации, и готовность рабочих госпредприятий поддержать забастовку – тому свидетельство. Силовики же скорее всего чувствуют, что оказались с Лукашенко в одной лодке, и новый порядок не обещает им никаких радостных перспектив. Страх едва ли поможет Лукашенко создать новое общество – скорее он отгородится от нынешнего, которое не поняло и не приняло методы узурпатора.

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