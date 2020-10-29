Еще один железнодорожник присоединился к Общенациональной забастовке 5 29.10.2020, 9:04

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Владимир Угляница

Стачку поддержал начальник Яновского района электроснабжения.

Работник Белорусской железной дороги Владимир Угляница присоединился к Общенациональной бессрочной забастовке.

31-летний Владимир Угляница из Иваново (Брестская область) отработал в Брестской дистанции электроснабжения БелЖД более 4 лет. В последнее время исполнял обязанности начальника Яновского района электроснабжения.

Он рассказал «Першаму Рэгіену», что 25 октября написал заявление, что присоединяется к бессрочной забастовке.

«Знаю, что в коллективе большинство голосовало за Тихановскую, но по разным обстоятельствам не могут присоединиться к забастовке. Решил, что буду бастовать один.

В понедельник не вышел на работу. Около девяти утра мне позвонили из отдела кадров с предложением подумать о других вариантах выхода из положения и обсудить вопрос при личной встрече. Я понимал, что эта встреча ни даст никого положительного результата для меня, поэтому поставил телефон в режим полета», – рассказал Владимир Угляница.

Около 12 часов дня к Владимиру приехал его отец, рассказал, что звонил начальник, просил приехать на разговор.

«С ним беседовал начальник Брестской дистанции и отдел кадров, которые уже к этому времени прибыли из Бреста в Иваново. Они просили, чтобы отец отговорил меня от написанной бумаги, и я хотя бы написал заявление за свой счет.

После разговора с отцом я поехал в «контору» чтобы донести до руководства свою позицию.

Беседу со мной вела представительница отдела кадров. Рассказала, что если моя бумага получит огласку, то ее и начальника точно уволят. Она тоже предлагала написать за свой счет и подумать, а там может что и изменится.

Я сказал, что не буду работать, пока не будут выполнены требования участников забастовки. Тогда мне поступило предложение написать на увольнение. Я жалел, что из-за меня могут уволить других людей, да и тогда я надеялся, что это послужит толчком к действию других работников ЖД – потому согласился. Я написал заявление и ушел.

После обеда мне еще раз звонил начальник и предлагал подумать, я ответил, что у них на выбор есть две бумаги: забастовка или увольнение. Теперь я безработный».

Владимир Угляница женат, в семье двое детей. Одной дочке пять лет, второй – 1 год 7 месяцев.

«Найти потом работу в Иваново, в принципе, будет сложновато, но если задаться целью, то можно. Более сложно будет найти с такими доходами, как были на жд.

Коллеги отнеслись по-разному, в основном все были немного в шоке, что я принял такое решение. Один товарищ, когда узнал, тоже написал заявление на увольнение по окончанию контракта. Звонили люди с работы, поддерживали, некоторые пытались отговорить.

Родные отнеслись к этому нормально, жена поддерживает. Отец был удивлен, когда ему начало звонить мое начальство. Я с 12 лет принимал решения, никогда отец со мной не ходил, а тут как в школе вызвали. Мама как мама – огорчилась, сказала, что принял поспешное решение», – рассказывает Владимир.

Владимир Угляница говорит, что семью «пока кормить есть чем, запасы есть, скопить удалось».

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