Ученые обнаружили на Юпитере гигантских эльфов 2 29.10.2020, 9:13

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Изображение: NASA / JPL-Caltech / SwRI

Открытие совершили сотрудники Юго-западного научно-исследовательского института в США.

Ученые Юго-западного научно-исследовательского института в США обнаружили яркие ультрафиолетовые вспышки в атмосфере Юпитера, аналогичные спрайтам и эльфам на Земле. Феномен кратковременных световых явлений (TLE, transient luminous events) был зафиксирован с помощью ультрафиолетового спектрографа на борту космического аппарата Juno. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets, пишет lenta.ru.

Спектрограф выявил 11 кратковременных ярких вспышек длительностью 1,4 миллисекунды. Они произошли в атмосфере газового гиганта на высоте 260 километров над слоем, где давление равно атмосферному давлению на Земле на уровне моря (1 бар). Феномен нельзя объяснить обычными молниями, которые вспыхивают на 300 километров ниже. В спектре вспышек преобладало ультрафиолетовое излучение серии Лаймана, возникающего при переходе электронов с возбужденных энергетических уровней в атоме водорода на первый. На основе этих характеристик астрофизики пришли к выводу, что они наблюдали именно TLE.

На Земле TLE возникают в верхних слоях атмосферы в ответ на вспышки тропосферных молний. К кратковременным ярким вспышкам относятся эльфы, спрайты и гало — это гигантские световые явления, имеющие форму красноватых конусов, ореолов или медуз (цвет обусловлен наличием азота в атмосфере). Их одинаковая природа с юпитерианскими вспышками подтверждается видимым сходством облаков в местах возникновения феномена. Однако на Юпитере TLE должны иметь голубой или розовый цвет из-за водорода.

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