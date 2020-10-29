«Я полна сил стоять до конца за свой народ!» 1 29.10.2020, 9:19

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Фото: Оксана БРОВАЧ

Как 63-летняя Елена Гнаук стала символом сопротивления в Бресте.

Брестчанка Елена Гнаук получила второй штраф за участие в уличных акциях, а до этого она отсидела 15 суток, пишет kp.by.

– Я полна сил стоять до конца за свой народ! - говорит 63-летняя Елена Гнаук на выходе из здания Дома правосудия в Бресте, где ее судили за по ст.23.34 КоАП и оштрафовали на 40 базовых - 1080 рублей.

В Бресте пенсионерка Елена Гнаук - местная Нина Багинская. Каждую неделю она, как сама говорит, выходит гулять со своим народом - и подвергается за это административным взысканиями за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. За последний месяц ее судили трижды.

Елена Петровна уже успела отбыть 15 суток ареста за акцию 4 октября. Потом снова судили - за воскресный марш 30 августа, и дали штраф 30 базовых величин. В очередной раз ее задержали 25 октября. И вот спустя трое суток в ИВС опять привезли в суд. На этот раз ее наказали штрафом в размере 40 базовых величин.

– Я была готова разделить «канары», как мы шутим. Звезд с неба не хватала, но могла допустить, что будет штраф. Так девочкам в камере и говорила: тут 50 на 50, могут закрыть, а могут дать штраф, - делится ожиданиями от суда Елена Петровна.

После суда Елена Гнаук намеревалась покинуть здание суда, но сотрудники милиции закрыли дверь и сообщили, что ее повторно задерживают, потому что она подозреваемая по уголовному делу о массовых беспорядках. Защитник Елены Гнаук потребовал объяснить, в чем дело - ведь Елена Гнаук уже находится под подпиской о невыезде. В итоге пенсионерку с дочерью все же отпустили домой.

– Когда я была задержана на трое суток, меня пригласили к следователю и сообщили, что я привлечена в качестве подозреваемой за перекресток, - рассказывает «Комсомолке» Елена Гнаук.

Речь идет о массовой акции 13 сентября в Бресте. Тогда протестующие блокировали перекресток проспекта Машерова, бульвара Шевченко и бульвара Космонавтов. Люди водили на проезжей части хороводы. Тогда в Бресте впервые применили водомет. По информации незарегистрированного правозащитного центра «Весна», за эту акцию возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». По данным правозащитников, фигурантами «хороводного дела» стали не менее 20 человек.

– Я не считаю себя виновной. Я считаю, что виноваты власти. В том, что случилось, не народ, а они виноваты. Я не считаю, что очень большой ущерб был нанесен тем, что минут 20 или полчаса стоял общественный транспорт. Это все для того, чтобы вселить в людей страх, чтобы народ не выходил на улицу. Может, народ и не будет, а Елена Петровна – будет. Пусть судят… Будут высчитывать до конца жизни, как у Нины Багинской, - говорит Елена Гнаук.

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