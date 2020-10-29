Стачком «Гродно Азот»: Власти создают аварийную ситуацию на бастующем предприятии 23 29.10.2020, 9:34

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К работе привлекают штрейкбрехеров, не имеющих права на доступ к производственному процессу.

Стачком «Гродно Азот» в своем телеграм-канале рассказал новые подробности о забастовке на предприятии:

— В цехе «Аммиак-3» на смене работают 4 из 8 операторов. А в роли начальника смены - абсолютно не имеющий отношения к этому рабочему месту инженерно-технический работник.

Любой «сюрприз» в процессе - и «Аммиак-3» стоит. К тому же процесс ведут с нарушениями норм технологического регламента. А останавливаться без технологического персонала можно по разному. Руководство само забыло о трагедии в литовском городе Йонава, о котором писало страшилки с середины августа? Кресло Лукашенко важнее горожан?

Рабочее место в цехе «Циклогексанон-2» сегодня оставлено без присмотра. Отправили человека с другой стадии просто посидеть и ежечасно включать насос капельной подачи щелочи. К сожалению о безопасности на «Гродно Азот» начальству думать не время. А кто будет отвечать в случае ЧП? Не страшно ли руководству?

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