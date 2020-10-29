В Беларуси нашлись сотни тысяч «тунеядцев» 10 29.10.2020, 10:01

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти своими подсчетами провоцируют новый всплеск протестов.

Власти считают, что часть населения не участвует в финансировании госрасходов. Точное число таких людей чиновники не называют. Однако можно раскрыть этот вопрос с другой стороны, пишут banki24.by.

Каждый квартал чиновники организуют выборочное обследование населения по вопросам занятости. Власти отбирают несколько тысяч домашних хозяйств так, чтобы они представляли все население по данным последней переписи. Обследование проводится согласно методологии Международной организации труда (МОТ).

В 3 квартале статорганы охватили обследованием 6,7 тысяч домашних хозяйств, что оказалось эквивалентно 10,7 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет. Такой охват по возрасту в целом соответствует международным критериям — он отсекает детей и людей преклонного возраста, которые не заняты в экономике.

Обычно обследование проводится по состоянию на 3-ю неделю 2-го месяца каждого квартала — в феврале, мае, августе и ноябре. В 2020 году в связи с эпидемией во 2 квартале произошел сдвиг опроса с мая на июнь, но уже в 3 квартале обследование провели в типичные сроки.

По итогам обследования власти определяют, сколько людей находится в составе рабочей силы и сколько — вне ее. Рабочая сила — это занятые в экономике люди и безработные. В августе 2020 года вышло, что уровень занятости составил 4,940 млн человек, безработица — 204 тыс. человек. Уровень безработицы достиг 4% от рабочей силы, что несколько выше, чем в августе 2019-го. Тогда безработица составляла 3,9% рабочей силы. Безработным считается человек, который не имеет постоянного занятия, но активно ищет работу и готов приступить к ней в течение недели.

В состав рабочей силы в 3 квартале не вошли 2,099 млн человек. Из этой группы людей 819,6 тыс. человек составили мужчины, 1,279 млн человек — женщины. Около 1,653 млн человек проживали в городской местности и 446 тыс. — на селе.

Основную массу людей в возрасте 15–74 лет за пределами рабочей силы составляют пенсионеры и учащиеся в дневной форме получения образования. Поэтому целесообразно отсечь эти категории и посмотреть на лиц в трудоспособном возрасте.

Люди за пределами рабочей силы в трудоспособном возрасте делятся на 2 большие группы — те, кто не хочет работать, и те, кто хочет работать, но не работает. Численность первой группы за вычетом остатков студентов, школьников и пенсионеров составила 171,6 тыс. человек.

Во вторую группу вошли 211 тыс. человек, из которых 152,6 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 58,4 тыс. вообще не искали работу. Вот примерно из этих категорий населения и состоят пресловутые тунеядцы, которых так не любят белорусские чиновники.

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