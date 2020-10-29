Медики рассказали, как отличить коронавирус от гриппа 1 29.10.2020, 10:05

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Есть одна важная деталь.

Коронавирус, грипп и сезонная аллергия достаточно похожи по своим симптомам, чтобы их было можно перепутать, но у COVID-19 есть одна отличительная деталь.

Об этом заявил доктор Дэвид Гейер, передает orthodox.od.ua.

По его словам, кашель и жар являются общим симптомом для всех трех болезней, но при сезонной аллергии обычно не бывает лихорадки, что очень характерно для гриппа и COVID.

Основным признаком аллергии является чихание, а также насморк и слезотечение.

«Если у вас кашель при сезонной аллергии, это будет более сухой и более слабый кашель, тогда как при COVID и гриппе это будет более продуктивный кашель», — отметил Гейер.

Он добавил, что мышечные боли обычно более распространены при гриппе, а у COVID-19 есть один ключевой симптом. Если у вас потеря обоняния или вкуса — это точно коронавирус.

Напомним, в мире количество инфицированных коронавирусом превысило 44 миллиона человек.

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