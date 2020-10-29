Православный архиепископ - лукашистам: Вы подняли руку на Христа 9 29.10.2020, 10:21

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Как белорусские священники и верующие стали частью протестов.

Белорусская православная церковь отреагировала на жестокое подавление протестов в стране гораздо мягче, чем ожидали многие из числа ее прихожан. В то время как верующие и отдельные священники собирались на крестные ходы и межконфессиональные молебны, церковное руководство отделывалось скупыми нейтральными формулировками, а то и вовсе отмалчивалось. Русская служба Би-би-си изучила, можно ли говорить о конфликте внутри самой БПЦ и как нынешние события повлияют на будущее белорусской церкви и ее прихожан.

"Если новое поколение хочет какой-то попробовать новой жизни, господь с ними. Но мы-то с вами должны в спокойствии и мире прожить эту жизнь, особенно старики наши", - заявил Лукашенко во время посещения нового храма Святого пророка Иоанна Предтечи под Минском 3 октября.

В тот же день Лукашенко впервые встретился с новым главой БПЦ митрополитом Вениамином, назначенным на этот пост синодом Русской православной церкви.

Судя по видеозаписям, встреча была чрезвычайно дружественной: экзарх хвалил Лукашенко за помощь в восстановлении и строительстве новых храмов в Беларуси, а тот подарил приходу икону и сфотографировался с Вениамином в кругу выражающих радость прихожан.

Примерно в это же время в больнице, не приходя в сознание, скончался 41-летний Денис Кузнецов. Он был доставлен в реанимацию с переломом костей черепа и многочисленными травмами из минского СИЗО на улице Окрестина, печально известного своим жестоким обращением с задержанными. По меньшей мере пять человек погибли и тысячи получили ранения в ходе подавления мирных протестов, охвативших Беларусь после объявления о победе на выборах Лукашенко.

Первая встреча Александра Лукашенко с новым главой БПЦ Вениамином

Фото: EPA

Объединивший сотни тысяч белорусов стихийный протест, казалось, стер на время и разделявшие их конфессиональные границы: православные, католики, протестанты стали собираться на совместные крестные ходы, участвовать наряду с остальными в воскресных маршах протеста и вести в соцсетях кампании с призывом остановить насилие.

Представители церковного сообщества создали группу "Христианское видение", объединяющую христиан, входящих в Координационный совет белорусской оппозиции.

Согласно исследованию Pew Research Center, проведенному в 2015 году, без малого три четверти опрошенных белорусов причисляют себя к православным. При этом 12% из них говорят, что ходят в церковь каждую неделю. Часть из них, включая священнослужителей, присоединилась к протестам, хотя мало кто ожидал столь ярко выраженной гражданской позиции от членов церкви, на протяжении многих лет провозглашавшей лояльность действующей власти.

Смена митрополита

В своем заявлении 15 августа синод БПЦ категорически осудил пытки, унижения и безосновательные задержания людей, а также призвал белорусские власти остановить насилие.

"Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость - предаст законному суду и осуждению", - говорилось в постановлении синода.

И хотя изначально участие религиозных групп в протесте было едва заметно, вскоре оно разрослось настолько, что вызвало плохо скрываемое раздражение у Лукашенко, выплеснувшееся, в частности, в эмоциональную тираду на митинге в его поддержку 22 августа.

"Меня удивляет позиция наших конфессий, - заявил Лукашенко. - Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы - не для политики!"

Православная верующая Анастасия Некрашевич (на фото вторая справа) инициировала крестный ход в Минске, объединивший верующих разных конфессий

Александр Лукашенко говорит, что он крещеный, но о своей вере предпочитает не распространяться. В одном из интервью он назвал себя "православным атеистом", и, по словам наблюдателей, о христианских ценностях говорит, лишь когда встречается с религиозными деятелями или приходит в храм на Рождество и Пасху.

Через несколько дней после выступления Лукашенко на митинге синод Русской православной церкви принял решение об освобождении от обязанностей предстоятеля БПЦ митрополита Павла.

Белорусская православная церковь - автономная единица в составе Московского патриархата, и решения о снятии и назначении ее первоиерарха принимаются в Москве.

Официально Павел ушел по собственному прошению, но наблюдатели связывают отстранение экзарха с его позицией в отношении протестов.

Священнослужители во время церковного хода в память о погибших протестующих 5 сентября

Фото: Sergei Bobylev/TASS

Вернуть мир в сердца

Митрополит Павел одним из первых поздравил Лукашенко с победой на выборах, но вскоре извинился за преждевременное поздравление перед верующими, обступившими его после службы.

Владыку настолько поразили сцены жестокости белорусского ОМОНа, что он посетил избитых участников протестов в больнице и благословил верующих собираться на общие молебны, оказывая молитвенную поддержку всем безвинно задержанным и пострадавшим.

Пришедший ему на смену митрополит Вениамин в своем первом обращении призвал верующих молиться, чтобы "вернуть мир на нашу землю и в свои сердца".

"Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли оттого, что сердца наши склонились в недобрую сторону", - говорится в обращении владыки на сайте БПЦ.

Фото: Natalia Fedosenko/TASS

О произволе и насилии со стороны действующей власти и правоохранительной системы ничего сказано не было.

"Если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божьем?" - объяснил позже свою позицию патриарший экзарх в интервью RT, подчеркнув, что церковь не должна занимать чью-либо сторону.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря БПЦ, священника Сергея Лепина, иногда ситуация выходит за пределы политического поля, и возникают вопросы морали.

"Когда речь идет о лжи, о насилии, о ненависти, мы можем и должны сказать свое слово, и мы говорим, - рассказал Би-би-си Лепин. - К сожалению, у Гитлера, наверное, тоже были основания затыкать церковь какими-то ссылками на неучастие в политике и на внутреннее правило ограничивать свое присутствие в обществе призывами к Евангелию и покаянию, но есть нюансы".

"Вам не будет прощения"

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий (Кищенко) оказался единственным из числа высших иерархов БПЦ, кто публично осудил действия силовиков.

"Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев!" - обратился во время эмоциональной проповеди к своим прихожанам архиепископ Артемий.

Он поблагодарил протестующих за мирные ненасильственные протесты, призвал их не примиряться со злом, а власть, наоборот, призвал прекратить жестокость. "Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию. Вы подняли руку на Христа, и вам не будет прощения. И дело ваше никогда не устоит", - сказал архиепископ.

Руководство БПЦ поспешило дистанцироваться от проповеди Артемия, заявив, что это исключительно его личный взгляд на происходящее.

"Мы на стороне страдающих - церковь прежде всего с теми, кому больно. Мы считаем, что мы принесем больше пользы обществу, когда мы будем дистанцироваться от самой схватки", - заявил позже в интервью каналу "Спас" пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин.

Священники-оппозиционеры

14 августа одетый в рясу протоиерей Владимир Дробышевский из Гомеля вышел на одиночный пикет к зданию Следственного комитета с табличкой "Спыніце гвалт".

"Невозможно спокойно смотреть на то, что происходит сейчас в нашей стране. На то, что творят власти и силовики. Поэтому я здесь и выражаю свое возмущение так, как могу", - заявил тогда Дробышевский.

Две недели спустя отец шестерых детей Владимир Дробышевский был лишен священного сана "за систематическое игнорирование благословений правящего архиерея, неуважение к епархиальному совету и собратьям священнослужителям, нарушение трудовой дисциплины".

В середине сентября Дробышевский получил десять суток ареста за участие в несанкционированном митинге. Отсидев положенное время, он так и не вышел на свободу: его осудили еще на 15 суток за участие в акции протеста 6 сентября.

"Церковь всегда должна быть со своей паствой, независимо от того, на чьей они стороне", - говорит Би-би-си православный священник из Лиды Владимир Каминский.

Зайдя на страницу Владимира в "Фейсбуке", можно подумать, что он - ярый оппозиционер.

Его лента пестрит антиправительственными постами, комментариями и фотографиями самого Владимира - в церковной рясе с бело-красно-белым флагом.

"Нужно разделять жизнь личную и богослужение. Никто меня не может упрекать за то, что я пишу", - объясняет священник.

Священник Владимир Каминский говорит, что в Лиде отдельные священнослужители встали на сторону народа

Для Владимира "точкой невозврата" стали кадры насилия с первых дней протеста. И хотя официальная позиция церкви говорит о нейтральном отношении к происходящему в стране, Владимир утверждает, что служащие в его приходе священники в основном выступают "за народ".

"Когда женщины начали выходить на улицы Лиды, отдельные священники вышли к ним, чтобы поддержать, - вспоминает Владимир. - Среди женщин были прихожане храма, матери избитых и задержанных".

Священник отмечает, что с начала протестов в Беларуси прихожане, которые раньше были пассивны и предпочитали молчать, начали выступать с обращениями и выражать солидарность с теми, кто страдает, в том числе католиками, на которых оказывается давление.

В белорусских православных приходах служат более 1650 священнослужителей. Около 30 из них открыто выразили свое несогласие с происходящим в стране.

"Он называл боль - болью"

"Нас называют бунтарями, говорят - вышли на протесты? И поделом", - говорит прихожанка православной церкви Ирина.

Не найдя поддержки в своем храме, Ирина решила пойти на молитву в костел, куда приглашали верующих разных конфессий. Больше всего ее поразило, что ксендз называл вещи своими именами, отражал ситуацию в стране, как есть.

"Он называл пострадавших пострадавшими. Он называл боль - болью. Он был с народом, и в то же время он упомянул о прощении. Это меня глубоко тронуло. Именно это мы хотим услышать в православных храмах и не слышим", - говорит она.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин считает, что верующие, выражающие недовольство позицией церкви, недостаточно хорошо информированы.

"Мы не можем начинать каждое рабочее утро с повторения осуждений. В этом нет смысла. Сегодня ты объяснишься, завтра опять раздаются жалобы, что БПЦ молчит, что с нами не согласны", - говорит Лепин.

"Наверное, какие-то люди не находят ответа на свои вопросы у нас в храме, - добавляет он. - Но говорить, что мы массово недосчитались верующих, не приходится. Меня печалит и огорчает такая позиция, она основана на незнании. Я с пониманием отношусь к непониманию. Но это - форма шантажа. Мы не ведем переговоры с шантажистами".

Но если бы церковь более открыто осудила насилие, возможно, она получила бы больше поддержки от своих членов?

"Разумеется, я сохраняю долю самокритичности, - говорит Лепин. - Мы стараемся и делаем то, что пока получается. Я, конечно, не считаю, что мы сделали всё. Мне хочется сказать больше".

Протестующие возле минского костела Симеона и Елены, более известного как Красный костел

Фото: Getty Images

Католические агенты США?

Католическая церковь Беларуси, к которой себя относят 15 процентов верующих в стране, открыто осудила произвол и насилие.

Еще на этапе предвыборной кампании в соцсетях разошелся флешмоб "Католики не фальсифицируют", а после жестокого подавления протестов глава Белорусского католического епископата митрополит Минский и Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич приехал к спецприемнику на Окрестина молиться за задержанных.

31 августа архиепископа Тадеуша, возвращавшегося на родину из Польши, белорусские пограничники не пропустили в страну.

Позже стало известно, что белорусский паспорт Кондрусевича аннулирован. По его собственным словам, никакого иного гражданства, кроме белорусского, у него нет.

Комментируя ситуацию, Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич получил от Польши "определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных".

Католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич по-прежнему не может вернуться в Беларусь

Фото: Getty Images

"Мы не можем быть народом без моральных принципов и веры, - заявил Кондрусевич во время недавнего обращения к своей пастве по Зуму. - Здание нашего общества должно основываться на духовных принципах, способных не только его поддерживать, но также освящать и оживлять".

Активная роль католической церкви в протестном движении привлекла внимание не только Лукашенко, но и директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина.

В конце сентября Нарышкин заявил, что власти США пытаются поссорить католиков и православных и подстегнуть католиков Беларуси к более активному участию в протестах.

"Среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей", - пояснил Нарышкин.

Католическая церковь Беларуси назвала заявление Нарышкина ложью.

"Революция чести и достоинства"

Эксперты называют вовлечение религиозного сообщества в события в Беларуси беспрецедентным, хотя отмечают, что сегодняшний протест носит прежде всего светский характер.

"Они участвуют в этих протестах не потому, что они верующие, не потому что они православные, христиане или католики, а потому, что они современные люди, - говорит известный российский богослов, протодиакон Андрей Кураев. - Это революция чести и достоинства. Если человек принадлежит к университетской культуре, тогда он против этих фальсификаций институтов демократии".

Сдержанная реакция со стороны руководства БПЦ на разгон протестов была ожидаема, считает богослов и член христианской группы Координационного совета "Христианское видение" Наталья Василевич. Православная церковь стремится избегать любой конфронтации с политическим режимом и не хочет идти вразрез с мнением властей. Но на этот раз вовлечение в протест православных верующих и некоторых священнослужителей вынудило церковь реагировать, полагает Василевич.

"Их позиция оказалась не настолько прогосударственной, как раньше, церковь была вынуждена более активно включиться в протест, хотя могла просто ограничиться поздравлениями президента", - говорит Василевич.

Наблюдатели расценили первую встречу Лукашенко и патриарха Вениамина как возврат к статус-кво между государством и церковью, существовавший до недавних событий.

Уместно ли говорить о возникшем отчуждении между паствой и частью священников, с одной стороны, и руководством БПЦ - с другой?

По мнению Кураева, отрыв церковного руководства от собственной паствы, который сейчас наблюдается в БПЦ, - не следствие внутреннего раскола, а последовательный переход к современной норме "прохладных отношений" между церковным официозом и обычными людьми. Он считает, что православные христиане должны использовать эту ситуацию для того, чтобы пересмотреть свое отношение к церковной власти.

"Что она [церковная власть] для меня значит? По большому счету - ничего. Мы взрослые люди и не очень нуждаемся в дядьках бородатых, которые будут нам указывать, что хорошо, что плохо, и за кого надо голосовать", - говорит он.

Запрещенный в служении за критику церковной и светской власти белорусский священник Александр Шрамко считает, что в будущем иерархи будут играть все более формальную роль в жизни церкви и ее прихожан.

"Реальная церковная жизнь сосредоточится на местах - при большей инициативе мирян, по аналогии со светским гражданским обществом, - написал Шрамко в авторской колонке для Insider. - Это лучший сценарий будущего для БПЦ".

Фото: Natalia Fedosenko/TASS

Томос для Белорусской церкви?

Протесты на Украине 2013-14 годов стали катализатором процессов, которые привели к тому, что в стране возникла новая, независимая от Москвы церковь.

После получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии в церковной среде появились рассуждения о том, могут ли начаться аналогичные процессы в Беларуси.

Пока что ни от белорусского государства, ни от белорусской церкви обращения к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии не поступало, поэтому этот вопрос не рассматривается, говорил в интервью Русской службе Би-би-си в конце 2018 года архиепископ Константинопольской церкви Иов (Геча). Но если они обратятся, то, по его словам, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться аналогично украинскому.

В 2010 году, в период очередного ухудшения отношений с Москвой, Александр Лукашенко совершил неожиданный визит в Стамбул, чтобы встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем. Содержание их беседы не разглашалось, однако, по сведениям целого ряда источников, на встрече могла обсуждаться возможность предоставления автокефалии белорусскому православию.

Сейчас, на волне бурных событий в стране, вопрос о том, каким путем пойдет дальше Белорусская православная церковь, снова приобретает актуальность.

Тем не менее, в настоящий момент эксперты соглашаются в том, что перспектива обретения БПЦ независимости от Московского патриархата выглядит достаточно эфемерной.

"Запрос на автокефалию - это то, что зреет не в течение одного дня, - говорит Андрей Кураев. - Нет никаких оснований полагать, что странности политики церковных князей Беларуси зависят от заказа Москвы. Даже будь у них автокефалия, они все равно были бы с действующим президентом".

Андрей Кураев полагает, что во многом конфессиональное будущее Беларуси закладывается именно сейчас.

"Бонусы получит тот, кто будет выглядеть более человекообразным в сложных ситуациях - будь то ситуация эпидемии или ситуация серьезного политического кризиса, когда речь идет об очевидной вещи - избиении безоружных беззащитных людей от имени государства".

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