Выборы президента США: досрочно проголосовали более 75 миллионов человек 2 29.10.2020, 10:46

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Кандидаты в президенты также проголосовали.

По состоянию на четверг, 29 октября, на выборах президента США досрочно проголосовали более 75 миллионов американцев, пишет «Новое время».

Об этом свидетельствуют данные проекта United States Elections Project, возглавляемого профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В субботу, 24 октября, его соперник и действующий президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал во Флориде, заявив, что «отдал голос за парня по имени Трамп».

28 октября вместе с женой досрочно проголосовал кандидат от демократов Джо Байден.

3 ноября в США проходят очередные президентские выборы, в результате которых будет избран человек, который возглавит страну на следующие четыре года.

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