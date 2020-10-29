Валерий Карбалевич: Садистским разгоном мирных акций руководит лично Лукашенко 8 29.10.2020, 11:03

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Валерий Карбалевич

И он будет отвечать за это.

На совещании 27 октября Лукашенко заявил, что отдал приказ о разгоне митингующих на Орловской улице в Минске 25 октября, пишет в своем телеграм-канале политический обозреватель Валерий Карбалевич.

В сюжете, показанном на «Беларусь 1», Лукашенко отметил:

«Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы? Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей».

Фактически же, акция протеста была абсолютно мирной, о чем свидетельствуют все, кто наблюдал за этим митингом.

В общем, ничего сенсационного Лукашенко не сказал. Каждый, кто давно следит за функционированием белорусской «вертикали» власти, знает, что все важные решения принимаются одним человеком. И ничего важнее протестов в стране с 9 августа не происходит.

Но, тем не менее, признание Лукашенко очень показательно. Это разрушает иллюзии, которые сохранялись у некоторых белорусов и иностранных наблюдателей. Мол, зверства сотрудников правоохранительных органов - это эксцессы исполнителей.

Теперь все встало на место. Можно сделать твердые выводы, что все действия сотрудников МВД жестко контролируются. Разгоном принципиально мирных акций протеста руководит лично Лукашенко. И использование спецсредств осуществляется исключительно по его приказу. И этот садизм силовиков 9-12 августа был не случайным, а заранее спланированным. Это было частью сценария подавления воли к сопротивлению.

Кстати, Владимир Путин, выступая 22 октября на ежегодном собрании международного дискуссионного клуба «Валдай», упоминая белорусские события, сказал:

«Да, и жесткость была, и все, а может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил».

Теперь известно, кто это разрешил и приказал.

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