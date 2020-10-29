Актер Андрей Новик: Не могу не поддержать бастующих 29.10.2020, 11:21

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Андрей Новик

Ведущий актер Республиканского театра белорусской драматургии уволился в знак протеста.

Ведущий актер Республиканского театра белорусской драматургии Андрей Новик в своем Instagram поддержал бастующий и заявил об увольнении в знак протеста.

— Меня не уволили, я уволился сам. Я просто не имею моральных сил на то, чтобы выходить на сцену государственного театра, когда моих друзей, коллег, педагогов, кумиров в лучшем случае выбрасывают на улицу только из-за их гражданской позиции. Я не объявлял забастовку только по той причине, что это может повлечь различного рода последствия как для людей в театре, которых я люблю и уважаю, так и для самого театра.

Но я не могу брать на себя ответственность за людей, для которых театр — это целая жизнь. А молчать я не могу. Я не могу не поддержать бастующих, не выразить им свою благодарность. Я не могу не поддержать студентов, пенсионеров, своих коллег, режиссеров и актеров.

Мы — люди, которые производят нематериальные блага, чувства, эмоции, нервы. Поэтому я могу вам подарить только свою солидарность и веру. Веру в то, что все будет хорошо и мы обязательно вернемся.

Все уволенные, все отчисленные, все репрессированные. Купаловский, Гродненский, Новый драматический, Team Theatre и многие другие. Не говоря уже о добросовестных педагогах и студентах. Я верю в то, что наша белорусская культура будет жить, потому что (пауза) жыве Беларусь!

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