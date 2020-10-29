Легенда белорусского биатлона Надежда Скардино стала 1000-й спортсменкой, призвавшей к отставке Лукашенко 2 29.10.2020, 11:32

1,351

Надежда Скардино

Письмо подписали лучшие представители белорусского спорта.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино стала 1000-й представительницей спорта, подписавшей письмо за отставку Лукашенко и против насилия и фальсификаций, сообщает tut.by.

Спортсмены призывают признать выборы 9 августа недействительными, освободить политзаключенных, остановить насилие, провести расследование действий силовых структур и оказать помочь всем пострадавшим во время акций протестов.

В числе подписавшихся — многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Ольга Барабанщикова, Геннадий Тумилович, Сергей Штанюк, Наталья Зверева, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».