Студенты и выпускники БГАИ вызвали ректора «на ковер» 3 29.10.2020, 11:53

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В Академии искусств проходит забастовка и акция солидарности.

Сегодня - четвертый день Национальной забастовки и 82-й день безостановочных протестов против незаконной власти узурпатора Лукашенко.

В поддержку отчисленных студентов и студенток возле главного входа собираются выпускники и выпускницы Белорусской государственной академии искусств, сообщает телеграм-канал studenty2020.

В БГАИ в ректорат пришли также и выпускники вуза, но на месте выяснилось, что ректора нет на месте, а первый проректор болеет.

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