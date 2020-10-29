Епископ Юрий Кособуцкий: Те, кто издает и исполняет преступные приказы против белорусского народа, должны покаяться 8 29.10.2020, 13:35

3,622

Епископ Юрий Кособуцкий

Фото: catholic.by

Католический иерарх провел специальную службу в минском архикафедральном костеле.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич сегодня является для католиков Беларуси символом давления и преследования человека в стране. Об этом перед торжественной мессой 28 октября в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии заявил генеральный викарий архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. Видеозапись выступления выложена на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, сообщают naviny.by.

Иерарх напомнил, что 28 октября костел отмечает праздник апостолов Симеона и Иуды Тадеуша, последний из них является небесным покровителем архиепископа Кондрусевича. По его словам, впервые с того момента, как архиепископ возглавил архидиоцезию, католическая община отмечает его именины «без его физического присутствия, но духовно он» со всеми верующими.

«Мы вместе с епископом Александром (вспомогательный епископ архидиоцезии Александр Яшевский. — ред.) решили сегодня здесь, в этом кафедральном соборе, совершить Святую мессу в интенции нашего митрополита Тадеуша Кондрусевича о его скорейшем возвращении на родину, об установлении этой справедливости, чтобы его изгнание как можно скорее закончилось, — отметил епископ Кособуцкий. — Митрополит сегодня является для нас, католиков, символом давления, прессинга, преследования человека в нашей стране. Поэтому вместе с ним мы сегодня особым образом молимся за всех политзаключенных, находящихся в тюрьмах за то, что они высказали свое мнение, за то, что они имеют свои собственные взгляды и гражданскую позицию. За всех пострадавших, избитых, раненых. Мы молимся в этой мессе о необходимых для них дарах и милости».

«Молимся также во время этой Святой мессы за всех тех, кто наиболее требует нашей молитвы — за тех, чье сердце наполнено ненавистью, злобой к собственному народу, за тех, кто бьет, за тех, кто нападает на людей на улицах, бросает их в темницы, за тех, кто издает и исполняет преступные приказы против белорусского народа, за всех тех, кто участвует в этом геноциде против нашего народа. Мы молимся о благодати покаяния и обращения для этих людей», — добавил католический иерарх.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих прекратить насилие. 15 августа он обратился к Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан».

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — заявил Лукашенко.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без разъяснения причин, несмотря на его белорусское гражданство. Через две недели официальный портал костела в Беларуси со ссылкой на главу Госпогранкомитета Александра Лаппо сообщил, что Кондрусевича не пустили в Беларусь, так как милиция объявила его паспорт недействительным.

Решать проблему возвращения белорусского иерарха на родину в Беларусь 11—14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер. Однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая расположена примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».