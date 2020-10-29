СБУ задержала одного из главарей «ЛНР» 8 29.10.2020, 13:39

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Он скрывался в Киеве.

Украинские правоохранители задержали в Киеве одного из главарей прокремлевской террористической организации «ЛНР».

Об этом заявили в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, речь идет об уроженце Стаханова Луганской области, который, присоединившись к оккупационным силам РФ в 2014 год, принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных в качестве главаря одной из бандитских группировок.

Кроме того, имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта транспорта и бронетехники террористов «ЛНР».

«Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы», — рассказали в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного оперативники изъяли компьютерную технику с доказательствами его причастности к террористам.

Также отмечается, что на данное время проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве фигуранта в базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

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