Теракт в Ницце: злоумышленник с ножом атаковал людей возле церкви 29.10.2020, 14:02

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Погибли три человека.

Во французской Ницце в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в четверг, 29 октября, погибли, по данным агентства AFP, не менее трех человек, сообщается также о раненых. По данным других агентств, погибли два человека, один из раненых находится в критическом состоянии. Согласно источникам в полиции, одна женщина, по всей видимости, была обезглавлена, сообщает "Немецкая волна".

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в своем микроблоге в Twitter, что на месте происшествия работает полиция, а сам он руководит кризисным заседанием в МВД. Он призвал граждан держаться подальше от места преступления и следовать указаниям властей.

Согласно сообщениям, злоумышленник утром ворвался в базилику и набросился с ножом на посетителей. Его удалось задержать. В настоящее время он допрашивается. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший продолжал выкрикивать "Аллах акбар!" даже после задержания.

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