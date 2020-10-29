Доллар и евро заметно подорожали на четвертый день забастовки 8 29.10.2020, 14:08

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Банки отреагировали повышением курсов валют.

Курс доллара уже четвертый день подряд растет на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Евро также укрепляется. Портал tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

По состоянию на 10.39 на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,98% — до 2,6246 рубля, евро укрепился на 1,03% — до 3,0834 рубля, а российский рубль упал на 0,14% — до 3,3318 рубля за 100 российских рублей.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,662 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,629 рубля (Альфа-Банк, Paritetbank, БСБ-Банк, Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во Франсабанке, Технобанке, Абсолютбанке, Paritetbank, Банке Дабрабыт, БСБ Банке — 2,62 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,13 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке (3,088 рубля), Абсолютбанке (3,089 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке и БСБ Банке — 3,077 рубля.

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