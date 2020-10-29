Специалисты назвали лекарства, которые нельзя принимать при легкой форме коронавируса 1 29.10.2020, 14:19

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Назначать препараты должен только врач.

При легкой форме заболевания коронавирусом пациенты не должны принимать никаких антибактериальных и гормональных препаратов. Об этом заявила иммунолог, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает podrobnosti.ua.

В первой фазе заболевания должны наблюдаться пациенты из групп риска. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание.

«Хочу очень важное здесь подчеркнуть — никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и врачи назначают… Никаких антибактериальных средств, никаких гормональных средств на этой стадии пациент не требует», — отметила она.

По словам Голубовской, на первой стадии заболевания 80% людей легко переносят коронавирус и почти не испытывают тяжелых симптомов. У большинства болезнь не развивается дальше.

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