закрыть
29 октября 2020, четверг, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Специалисты назвали лекарства, которые нельзя принимать при легкой форме коронавируса

1
  • 29.10.2020, 14:19
  • 9,167
Специалисты назвали лекарства, которые нельзя принимать при легкой форме коронавируса

Назначать препараты должен только врач.

При легкой форме заболевания коронавирусом пациенты не должны принимать никаких антибактериальных и гормональных препаратов. Об этом заявила иммунолог, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает podrobnosti.ua.

В первой фазе заболевания должны наблюдаться пациенты из групп риска. Они должны вовремя обращаться к врачу, принимать различные общеукрепляющие витамины, вести нормальный образ жизни и питание.

«Хочу очень важное здесь подчеркнуть — никаких антибактериальных средств, которые до сих пор люди сами любят принимать, иногда, к сожалению, и врачи назначают… Никаких антибактериальных средств, никаких гормональных средств на этой стадии пациент не требует», — отметила она.

По словам Голубовской, на первой стадии заболевания 80% людей легко переносят коронавирус и почти не испытывают тяжелых симптомов. У большинства болезнь не развивается дальше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич