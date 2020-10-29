Владимир Гончарик: Лукашенко не продержится и до Нового года

Владимир Гончарик: Лукашенко не продержится и до Нового года10
- 29.10.2020, 16:13
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Белорусы не ослабляют натиск и продолжают требовать перемен.
Белорусы требуют перемен и не верят Лукашенко. Не верит ему и бывший профсоюзный функционер, кандидат в президенты на выборах 2001 года Владимир Гончарик.
«Я не верю Лукашенко, уже давно не верю Лукашенко. Однако когда он сказал, что это его последний срок, я верю. Правда, не то, как он думает – пять лет. Нет, он будет гораздо короче», – высказался Владимир Гончарик в интервью телеканалу «Белсат» и даже отметил, что, по его мнению, к Новому году власть изменится.