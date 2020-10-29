В Польше впервые зафиксировано более 20 тысяч заражений коронавирусом 29.10.2020, 15:23

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Установлен еще один антирекорд.

Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на польский минздрав, за сутки в Польше впервые зарегистрировали более 20 000 новых заражений коронавирусом. Обновлен еще один рекорд — более 300 смертей.

За сутки коронавирус подтвердили у 20 156 человек. Вчерашний показатель, также рекордный, составил 18 820.

Количество умерших больных впервые превысило 300. Из них в 46 случаях причиной смерти считают коронавирус, у остальных были другие значительные проблемы со здоровьем. Накануне умерших было 236.

Выздоровели за сутки 5700 пациентов.

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