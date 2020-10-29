Каратели бросили ОМОН против детей 21 29.10.2020, 15:33

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Ученики 4-й гимназии в Минске скандируют «Позор!» в адрес лукашистов.

В 4-ю гимназию в Минске приехал ОМОН. До этого старшеклассники на переменах устраивали акции протеста, пели песни.

Журналисты rebenok.by связались с мамой школьницы, которая учится в этой гимназии. Ольга рассказывает, что уже несколько дней подряд ребята устраивают на переменках небольшие флешмобы в стенах школы.

— Они поют всем известные песни, конечно же, учителям это не понравилось. Сегодня раньше времени из отпуска вышел директор и стал вызывать по одному старшеклассников к себе в кабинет. Дети стояли в коридоре и кричали «Выпускай». Директор разрешил детям петь песни, но не в коридоре, а в актовом зале. Школьники возможностью воспользовались. На одной из перемен они вышли на улицу и устроили акцию протеста на крыльце, рассказывают очевидцы. К ребятам подошел мужчина с плакатом и похвалил ребят, сказал, что они большие молодцы. Дети разошлись по урокам. И уже потом в школу приехал ОМОН.

Каратели забрали мужчину, который выступил в поддержку школьников. Дети в это время кричали «Позор». Говорят, что это отец троих детей, которые учатся в этой школе. С сотрудниками ОМОНа он разговаривал предельно вежливо.

К гимназии подъехала еще одна машина с ОМОНом, сейчас они стоят недалеко от школы. Есть информация, что милиция вывела из школа заместителя директора и еще одну женщину.

Получить официальный комментарий у директора школы пока не удалось.

Родители говорят, что завтра они собираются в 8.30 у стен школы, чтобы получить объяснения от администрации, каким образом ОМОН оказался в гимназии.

— Это же дети, они же маленькие, испуганы страшно! Это какой-то кошмар, — возмущаются родители.

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