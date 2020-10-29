Две трети молодых семей в России тратят деньги только на еду и одежду 5 29.10.2020, 15:48

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Финансовое положение данной группы россиян серьезно ухудшилось.

Почти две трети молодых семей (64%) в России во втором квартале 2020 года могли позволить себе только покупку еды и одежды, но не товаров длительного пользования, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовое положение молодых российских семей серьезно ухудшилось — во втором квартале 2019 года 50,3% семей сообщили, что денег хватает только на еду и одежду.

За год также ухудшилось положение неработающих пенсионеров: 62,4% из них сообщили, что не могут позволить себе купить что-то, кроме еды и одежды (год назад таких было 58,8%). Положение многодетных семей улучшилось — за год доля домохозяйств, которые могут позволить себе только еду и одежду, сократилась почти на 10% до 50,5%.

В России доля семей, которые не могут позволить себе товары длительного пользования, за год почти не изменилась — 49,9% против 49,4% во втором квартале 2019 года.

В 46 регионах России более половины семей не могут купить товары длительного пользования. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

По мнению аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, значительное ухудшение положения молодых семей во втором квартале 2020 года связано с тем, что молодежь составляет львиную долю работников сферы услуг. Именно она больше всего пострадала в результате пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, среди молодых семей велика доля тех, у кого нет ребенка. А значит, они не могли получать от государства ежемесячные выплаты на детей.

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