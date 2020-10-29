Цена на нефть Brent упала ниже $38 впервые за четыре месяца 3 29.10.2020, 16:29

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Нефтяные котировки падают второй день подряд.

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на торгах в четверг на 3,11%, до $37,84 на 13:05 по Киеву. В предыдущий раз цена опускалась ниже отметки в $38 за баррель 15 июня. Об этом пишет liga.net.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снижался на момент написания заметки на 3,53% – до $36,07.

Как отмечает издание, нефтяные котировки падают второй день подряд из-за рисков COVID-19 и неопределенности, связанной с выборами в США.

Негативно на рынок влияют также и другие факторы – рост запасов сырья в США, оказавшийся сильнее прогнозов, опасения по поводу избытка предложения и ослабления спроса на топливо и ожидаемое восстановление нефтедобычи в Ливии до 500 000 баррелей в день после длительного периода остановки производства

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