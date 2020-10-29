Эксперт: Пенсионеры на уловки властей больше не купятся 29.10.2020, 16:58

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фото: nn.by

Что на самом деле означают цифры, озвученные властью?

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич назвала «популизмом» очередное повышение пенсий с 1 ноября, пишет «Салiдарнасць».

— Это популизм в чистом виде, который происходит уже не в первый раз. Не смогли собрать митинг в поддержку Лукашенко людей, сейчас выплатят пенсии и скажут, можете ехать и благодарить. Но я сомневаюсь, что они пенсионеров купят таким дешевым образом в этот раз, поскольку те ходят в магазин каждый день и уже увидели сахар по 1.80 р., который три дня назад стоил 1.50 р., — отметила Василевич на Примусе.

— Бюджет не добирает все больше и больше денег. Происходят даже казусы, например, резиденты СЭЗ забрали из бюджета в виде возврата НДС и налога на прибыль на 58 млн рублей больше, чем заплатили туда налогов!

Аналогичная ситуация в отрасли деревообработки, на которую власти потратили 4 млрд долларов. За 9 месяцев поступления в бюджет от этой отрасли составили минус 123 млн рублей, в 2019 году было минус 76 млн рублей. Убытки растут, а наши власти продолжают делать упор на картон и делать вид, что у нас все нормально с бюджетом, вот даже пенсии повышаются, — недоумевает экономист.

Эксперты прокомментировали и еще одну цифру, которая показалась им странной в нынешних реалиях. Согласно данным Белстата, в сентябре количество принятых на работу в Беларуси составило 67 тысяч, а уволенных — 61 160 человек.

Перевес в пользу принятых на работу Виктория Василевич не считает созданием новых рабочих мест. Напротив, она уверена, что занятость в нашей стране сокращается.

— Все экономические факторы свидетельствуют об этом. Если даже предположить, что этот статистический ряд в пользу «6 тысяч плюс» говорит нам о том, что принято больше, чем уволено, то у меня есть вопрос, на место уволенного главы РНПЦ «Кардиология» Мрочека скольких людей надо взять, чтобы они справлялись с теми задачами, которые решал этот человек?

Сколько человек нужно взять на место забастовавшего профессионала с ОАО «Гродно Азот», чтобы справится с той задачей, которую решал один этот человек и подготовка которого обходится примерно в 120 тысяч долларов?

Уволены, сокращены, арестованы, посажены на сутки лучшие — огромное количество людей! Я уверена, что увольнения могут камуфлироваться в статистике разными способами, как это было не раз, например, как переводы, это фактически не отражается как минус.

Я уверена, что сентябрьские отъезды за рубеж специалистов, которые пострадали, тоже закамуфлированы.

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