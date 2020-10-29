Ученые: Температура тела человека снизилась во всем мире 13 29.10.2020, 18:35

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По какой причине это происходит, специалисты сказать затрудняются.

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили, что температура человеческого тела постепенно снижается в популяциях по всему миру. По какой причине это происходит, специалисты сказать затрудняются, пишет Sciences Advances.

Немецкий врач Карл Вундерлих примерно 200 лет назад установил, что нормальная температура тела человека – это 37°C. Однако, спустя два века этот показатель изменился.

Так, в Великобритании три года назад средняя температура тела здорового человека составляла 36,6°C, а в 2019 году в калифорнийском городе Пало-Альто - всего 36,4°C.

Эксперты вели наблюдения за народностью цимане в Боливии. График изменения температуры показал, что средняя температура тела снижалась ежегодно примерно на 0.05°C, и сейчас составляет 36,6°C. Однако ученых озадачило то, что изменения, которые происходили в других странах почти 200 лет, здесь произошли за 20 лет.

У ученых существовала гипотеза, что температура тела человека уменьшилась из-за развития медицины и снижения числа инфекций – у людей реже появляются хронические воспалительные процессы, которые повышают температуру.

Однако новое проведенное исследование с участием 5481 человек показало, что температура снижалась и у полностью здоровых людей.

Специалисты отметили, что для снижения температуры тела нет какой-то одной, универсальной причины.

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