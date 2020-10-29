ГПК: Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

ГПК: Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины12
- 29.10.2020, 19:15
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Официальный комментарий Госпогранкомитета.
ГПК официально сообщил «о временных ограничениях в пунктах пропуска».
«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».
По сообщению ГПК, под ограничения не подпадают:
— сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
— водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
— члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.