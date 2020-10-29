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ГПК: Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

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  • 29.10.2020, 19:15
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ГПК: Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Официальный комментарий Госпогранкомитета.

ГПК официально сообщил «о временных ограничениях в пунктах пропуска».

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

По сообщению ГПК, под ограничения не подпадают:

— сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

— водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

— члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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