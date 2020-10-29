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Коммунальное ЧП в районе площади Победы: по дороге течет кипяток

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  • 29.10.2020, 19:22
  • 4,461
Коммунальное ЧП в районе площади Победы: по дороге течет кипяток
Фото: Александр Ружечка

Фотофакт.

Читатели onliner.by сообщают, что в районе площади Победы, на улице Марьевской, произошло ЧП. Сообщается, что по дороге течет теплая вода.

— Сейчас на дороге сливают горячую воду, идет испарение, — сообщают очевидцы.

фото: realt.onliner.by

Чтобы узнать, что же произошло на площади Победы, журналисты позвонили в Минские тепловые сети. Вот что там рассказали:

— Произошло повреждение на магистрали, течет сетевая вода. Сейчас мы ее откачиваем, чтобы можно было продолжать работы. Если идет сильное парение, значит, идет кипяток. Устранять планируем до десяти вечера, — рассказали в диспетчерской Минских тепловых сетей.

фото: realt.onliner.by
фото: realt.onliner.by
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