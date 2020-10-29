Коммунальное ЧП в районе площади Победы: по дороге течет кипяток

Коммунальное ЧП в районе площади Победы: по дороге течет кипяток6
- 29.10.2020, 19:22
- 4,461
Фотофакт.
Читатели onliner.by сообщают, что в районе площади Победы, на улице Марьевской, произошло ЧП. Сообщается, что по дороге течет теплая вода.
— Сейчас на дороге сливают горячую воду, идет испарение, — сообщают очевидцы.
Чтобы узнать, что же произошло на площади Победы, журналисты позвонили в Минские тепловые сети. Вот что там рассказали:
— Произошло повреждение на магистрали, течет сетевая вода. Сейчас мы ее откачиваем, чтобы можно было продолжать работы. Если идет сильное парение, значит, идет кипяток. Устранять планируем до десяти вечера, — рассказали в диспетчерской Минских тепловых сетей.