Белорусов стали пропускать из Украины в Беларусь 1 29.10.2020, 19:31

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Иностранцев не пропускают.

Читатели сообщают tut.by, что на два с половиной часа застряли на границе с Украиной. «Нам сказали, что нас не пропускают в связи с карантинными мероприятиями, — рассказывает Сергей. — Но примерно в 18.50 движение пошло».

Сергей живет в Новополоцке. В четверг, 29 октября он на машине возвращался домой с отдыха. К солнцу летал через Киев, поэтому в Беларусь он едет из Украины.

— Возвращаюсь через пункт пропуска «Новая Гута», — рассказывает собеседник. — Украинцы пропустили без проблем, и примерно в 16.30 я приблизился к белорусской границе. Передо мной машин пять, сзади уже собралось тоже много машин. Мы с людьми ходили к пограничникам, просили пояснить, что случилось. Все, что нам ответили, — карантинные мероприятия, но никаких документов не показали. Предложили или ждать, или вернуться в Украину. Мы пояснили, что готовы отсидеть в карантине, но это не помогло.

В итоге Сергей решил ждать. Примерно в 18.30 он и другие «застрявшие» снова пошли к пограничникам. Им, рассказывает, сообщили, «с белорусами будут что-то делать, иностранцев не пропустят».

— Пока мы здесь находимся я замечал, что через белорусскую границу пропускают только фуры, — делится наблюдением Сергей.

В 18.49 Сергей написал, что белорусов стали пропускать, «украинскую машину отправили на разворот».

— Мы уже в Беларуси, — сообщил в 19.09 Сергей. — Границу прошли спокойно, единственное, таможенники спросили, находились ли мы в Украине дольше двух дней. Я так понимаю, тем, кто находится дольше, по возвращении нужно отсидеть в карантине.

Напомним, во второй половине дня в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на въезд из Украины и Латвии.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в Госпогранкомитете.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

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