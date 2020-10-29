Как второй день в меде поддерживают отчисленных 2 29.10.2020, 19:44

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Фото: читатели TUT.BY

Солидарность — наша сила.

В четверг на двери ректората БГМУ кто-то повесил «наклейки» с именами отчисленных студентов. #вернитеЮлю, #вернитеПолину, #вернитеИлью — и так 21 имя. Об этих отчисленных, рассказывают в вузе, известно на данный момент. Автора табличек ребята не называют, главное, говорят, чтобы тем, кто оказался за порогом, это помогло. «Наш протест не политический, — объясняют tut.by они, почему второй день приходят к ректорату. — Мы просто хотим, чтобы наших студентов вернули в вуз».

В среду, 28 октября, стало известно, что некоторых студентов медицинского университета отчисляют. В тот же вечер ребята и их однокашники собрались у ректората. Сегодня акции в вузе продолжились. Таким образом, рассказывают парни и девушки, они хотят поддержать тех, кому пришлось попрощаться с зачеткой. На вопрос, а что будет, если за такую активность они и сами окажутся за порогом, большинство наших собеседников отвечают по-философски: ну и пусть.

— Первый раз в знак поддержки мы собрались сегодня еще в 9 утра, просто спокойно постояли и разошлись, — описывает происходящее студентка Элеонора. — Позже я и еще одна девушка поднялись к ректорату и достали плакаты, но нас попросили их убрать. Сказали: отчисленные боятся, что плакаты могут расценить как провокацию и точно никого не восстановят. Хотя у нас не было провокационных надписей, мы убрали. Если отчисленные этого хотят — все для них.

Элеонора учится на третьем курсе лечфака. Не скрывает: она человек с активной гражданской позицией, поэтому думала, что тоже может попрощаться с вузом. Но — повезло. В четверг утром она, как обычно, поехала на пары. Побыла на занятиях, и, пока у нее большой перерыв, пришла постоять за однокашников.

Фото: читатели TUT.BY

— Какой смысл в том, что вы здесь стоите?

— Это единственный способ показать, что нам не все равно, — делится мнением девушка. — Я представляю себя на месте отчисленных. Я студент, учеба на данный момент для меня — главное в жизни, и вдруг у меня забирают возможность учиться. Если бы в этот момент никто не вышел меня поддержать, для меня это было бы как предательство. Словно все, что мы делали, зря. Но все не зря.

Пока одни стоят, другие подписывают коллективные обращения в поддержку отчисленных. На некоторых листах, рассказывают студенты, уже около трехсот подписей. Ближе к полудню трое ребят-шестикурсников приносят стоящим кофе и пиццы. Угощения, сообщают, передали «сочувствующие врачи». «А нас, — говорят, — припрягли все это сюда принести».

— Считаю, ребят отчислили по политическим причинам, это недопустимо […], — делится мнением шестикурсник Артем. — У нас есть одногруппники, которые уже попадали в РУВД и на Окрестина, и, скорее всего, они могут оказаться следующими. Если не сейчас, то на сессии. Поэтому наша поддержка — эта наша солидарность.

Фото: читатели TUT.BY

— Кстати, о солидарности. Многие говорят о поддержке, но если взять всех студентов вуза, то тех, кто приходит поддерживать, не так и много.

— Первоначально (ближе к 11.30, когда ребята стали подходить к ректорату. — Прим.) студентов было больше. Просто когда никаких действий не происходит, люди постепенно расходятся, потом снова собираются. Плюс у кого-то пары, — рассуждает Артем. — Мне кажется, в университете вы практически не найдете тех, кто не на стороне отчисленных. Но не все готовы как-то это показывать. Ребята понимают: им есть что терять, и к ним также могут применить репрессивные механизмы.

«В планах — обжаловать свое отчисление в суде и попасть на прием к министру»

Среди группы поддержки стоят или сидят на полу и несколько отчисленных. Сегодня те, кто лишился студенческого, сами или с родителями встречаются с администрацией. «Обсуждают ситуацию в индивидуальном порядке», — поясняют ребята. На беседу, которая, как мы понимаем, была по желанию, пошли не все.

Фото: телеграм-канал «Рупор БГМУ»

— Что это изменит? — задается одна из студенток, которая решила не использовать такую возможность.

Другая девушка, Яна Зябко, на беседу все-таки пошла.

— В ректорате я поинтересовалась, почему среди причин моего отчисления — пропуск занятий? 26 октября на парах я была. На это мне ответили: «Вы что, пришли устраивать демарш?» — рассказывает девушка. — Мне сообщили: если бы я пришла тихо и извинилась, может быть, меня бы простили. Пояснили, что они мне как вторая семья, что уже не раз со мной беседовали и старались спасти. Сейчас, насколько я поняла из общения, мой единственный шанс восстановиться — это написать ходатайство, где я отказываюсь от своих политических убеждений и обязуюсь ничем подобным не заниматься. Тогда, возможно, в следующем учебном году меня восстановят.

Фото: читатели TUT.BY

— И что вы решили?

— Возможно, если бы они восстанавливали завтра, это бы имело какой-то смысл. Но когда в условии следующий год… В следующем учебном году, я, может быть, смогу учиться в любом университете мира. […] Сейчас у меня в планах обжаловать свое отчисление в суде и попасть на прием к министру здравоохранения. Если ничего не получится, то поеду учиться за границу.

Среди отчисленных не только девушки, но и парни.

— Студенты БНТУ рассказывают, что им с документами об отчислении выдают повестки, — обращаемся одному из них.

— Нет, мне ничего не вручали и об армии не говорили, — отвечает на это молодой человек.

«Надеюсь, что ректорат впечатлит наша поддержка и ребят восстановят»

— Я тебя не знаю, но поддерживаю, — обнимает Полину Корженевскую одна из студенток. Полина — в списках отчисленных.

Фото: читатели TUT.BY

Истории с отчислением объединили немало парней и девушек из БГМУ, которые до этого не были знакомы. Ситуация пятикурсника Роберта именно такая. Он не скрывает, что не знает никого из отчисленных.

— Честно, я не очень идейный в плане врачевания, но я знаю, насколько многие, кто здесь учится, грезят стать врачами. Ребята мечтают об этом с детства, отдают этому немало здоровья, времени и сил. И в конечном итоге они должны вот так нелепо и глупо расстаться со своей мечтой? — задается вопросом молодой человек. — Здесь я стою именно ради мечтателей. Мне за них обидно.

— Думаете, ваше присутствие здесь на что-то может повлиять?

— Надеюсь, что ректорат впечатлит наша поддержка и ребят восстановят.

— Сегодня (общались в первой половине дня. — Прим.) из администрации к вам кто-то выходил?

— Проректор по воспитательной работе с мамой одной из отчисленных девушек, — отвечает Роберт. — Мама попыталась нам сказать, что лучше идти на пары. Мне это не очень понятно, ведь мы стоим ради ее дочки, которую исключили. Хочу сказать, что все эти люди, — он показывает на собравшихся, — пришли сюда не по политическим причинам, а чтобы поддержать отчисленных. Политика — это уже второй вопрос, и сейчас он не главный.

— Почему вы не разошлись, как советовала мама?

— Многие из тех, кто здесь стоит, ничего не прогуливает. У них вторая смена. У меня, например, занятия начинаются только через час. Нам не безразлично, что происходит с нашими друзьями, товарищами и теми, с кем мы учимся в одном вузе, поэтому мы не можем уйти.

Фото: телеграм-канал «Рупор БГМУ»

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