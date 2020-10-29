закрыть
29 октября 2020, четверг, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Карабахе заявили о подходе азербайджанских войск к ключевому городу

  • 29.10.2020, 19:51
  • 4,218
В Карабахе заявили о подходе азербайджанских войск к ключевому городу

Армия Азербайджана находится всего в пяти километрах от города Шуши.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска подошли вплотную к одному из ключевых городов Карабаха Шуши. Видео с его обращением из церкви Казанчецоц в Шуши в четверг, 29 октября, публикует Daily Storm.

По словам Арутюняна, армия Азербайджана в настоящее время находится всего в пяти километрах от города. «Их цель — захватить Шуши. Кто владеет Шуши — тот владеет Карабахом», — пояснил он.

Президент также отметил, что верит в победу, однако подчеркнул, что чтобы переломить ситуацию, властям и простым гражданам необходимо объединиться для защиты Шуши.

Город Шуши находится в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта. Кроме того, через него пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!
Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич