В Карабахе заявили о подходе азербайджанских войск к ключевому городу 29.10.2020, 19:51

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Армия Азербайджана находится всего в пяти километрах от города Шуши.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска подошли вплотную к одному из ключевых городов Карабаха Шуши. Видео с его обращением из церкви Казанчецоц в Шуши в четверг, 29 октября, публикует Daily Storm.

По словам Арутюняна, армия Азербайджана в настоящее время находится всего в пяти километрах от города. «Их цель — захватить Шуши. Кто владеет Шуши — тот владеет Карабахом», — пояснил он.

Президент также отметил, что верит в победу, однако подчеркнул, что чтобы переломить ситуацию, властям и простым гражданам необходимо объединиться для защиты Шуши.

Город Шуши находится в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта. Кроме того, через него пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

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