Беларусь оставила открытой границу только с Россией 5 29.10.2020, 20:05

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Решение о закрытии границ с ЕС и Украиной принято якобы «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой».

Беларусь временно ограничила въезд на территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram.

Таким образом, мера коснулась всех граничащих с Беларусью стран, кроме России.

Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах».

Пункт пропуска в аэропорту Минска работает без ограничений, добавили в ведомстве.

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