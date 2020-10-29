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Минсктранс: Приостановлены международные рейсы

  • 29.10.2020, 20:21
  • 3,219
Минсктранс: Приостановлены международные рейсы
фото: belta.by

Выполнение международных рейсов приостановлено с вечера четверга.

Выполнение международных рейсов временно приостановлено с вечера четверга, сообщили в Минсктрансе.

"В связи с ограничением на въезд на территорию Республики Беларусь с 19.00 29 октября временно приостановлено выполнение рейсов по международным маршрутам", - говорится в сообщении в телеграм-канале транспортного предприятия.

Как ранее сообщал Госпогранкомитет, Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято якобы в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах.

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